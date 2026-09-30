Choc a Forino, muore a 32 anni al nono mese di gravidanza: morto anche il bimbo Drammatico anche il destino del piccolo, che non è stato possibile salvare

Una tragedia che lascia senza parole e sconvolge un’intera comunità. Una giovane donna di 32 anni, originaria di Forino e al nono mese di gravidanza, è morta insieme al bambino che portava in grembo.

La donna avrebbe accusato improvvisamente un malore, perdendo conoscenza. Immediatamente sono scattati i soccorsi e la 32enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Quando è arrivata al pronto soccorso, però, era già deceduta. Per i sanitari non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita.

Drammatico anche il destino del bambino, che non è stato possibile salvare.

Gli accertamenti sulla tragedia

Restano ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti e la magistratura ha avviato le verifiche necessarie per ricostruire ogni passaggio della tragedia.

Saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia provocato il malore e il successivo decesso della giovane donna. Al momento, dunque, restano ancora diversi interrogativi ai quali bisognerà dare una risposta.

Forino sotto choc

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Forino. La giovane donna era conosciuta in paese e la sua morte, insieme a quella del bambino che avrebbe dovuto nascere a breve, ha suscitato profondo dolore.

Un dramma improvviso che ha trasformato l’attesa per una nuova vita in una tragedia familiare e collettiva. Ora saranno gli accertamenti a fare luce su quanto accaduto.