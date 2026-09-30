Ariano: senza alcun rispetto di un'area verde nel parcheggio dell'ospedale Appello ad un maggiore senso civico e al comune a dotare l'area di cestini

Un'area verde che potrebbe essere attrezzata e utilizzata al meglio accanto al parcheggio dell'ospedale che alla fine seppur non a livelli eccezionali funziona.

Un posto ideale per una pausa mentale giornaliera, un pic nic all'aperto, una sosta per chi raggiunge anche da fuori provincia i propri parenti ricoverati nella vicina struttura sanitaria in attesa di poter effettuare una visita negli orari prestabiliti.

Un posto che dovrebbe essere ordinato e sgombro di erbacce e rifiuti ed invece.... C'è chi ha scambiato una panchina per un luogo in cui lasciare sacchetti di rifiuti. L'area è frequentata da diverse persone ogni giorno ed è davvero vergognoso registrare episodi del genere.

Vi è anche una struttura in legno che potrebbe essere completata, e l'area dotata di ulteriori panchine e qualche cestino per poter chiaramente depositare piccoli rifiuti e non sacchetti contenenti immondizia di casa propria...