In auto con gioielli per 120mila euro: fermato 22enne residente nell'avellinese I controlli dei carabinieri

Guidava sulla E45 con gioielli per 120mila euro: fermato un uomo di 22 anni residente nell'avellinese. Il giovane, originario del Salernitano e residente in provincia di Avellino è stato sottoposto a fermo per ricettazione dopo un controllo dei Carabinieri sulla E45, a Sansepolcro.

In auto i gioielli

Nell’auto, noleggiata in provincia di Firenze, trasportava oltre cento monili in oro del valore complessivo di 120mila euro, senza riuscire a giustificarne la provenienza.

Il nervosismo, il controllo e le verifiche dei carabinieri

Il suo nervosismo ha insospettito i militari, che hanno perquisito il giovane e il veicolo, sequestrando i preziosi e oltre 400 euro in contanti.

Si indaga per ricostruire la provenienza dei gioielli trovati nell'auto

La Procura di Arezzo sta svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza e la possibile destinazione dei gioielli.