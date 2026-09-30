Castagna del Partenio: primo traguardo grazie al lavoro di squadra La soddisfazione del presidente dell'ente regionale del parco del Partenio Franco Iovino

"Esprimiamo la nostra più grande soddisfazione per il nuovo, importante traguardo raggiunto dalla castagna del Partenio, ovvero la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di registrazione dell'Indicazione geografica protetta (Igp) “Castagna del Partenio”, un passaggio fondamentale nel percorso verso il riconoscimento europeo della denominazione appoggiato in pieno dall’assessorato all’agricoltura della regione Campania".

E' quanto afferma in una nota il presidente dell'ente regionale del parco del Partenio Franco Iovino.

"Un percorso di valorizzazione sostenuto dal comitato promotore dell'Igp castagna del Partenio - che abbiamo l’onore di ospitare presso la nostra sede - e dal distretto della castagna e del marrone della Campania, insieme al nostro ente parco del Partenio, al Gal Partenio, ai Comuni dell’area interessata, alle organizzazioni di categoria e ad altri attori istituzionali e produttivi del territorio, con il supporto degli uffici regionali.

Un lavoro sviluppato nel corso di quattro anni, che ha richiesto impegno e capacità di confronto tra le diverse realtà coinvolte. L'area di produzione comprende 22 Comuni distribuiti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, nel comprensorio del massiccio del Partenio.