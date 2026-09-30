Scandone Avellino, Stefanini: "Pronto al ruolo di capitano di questo gruppo" "Stiamo accelerando verso l'esordio, la prima in casa sarà una motivazione in più"

"Sono molto contento dellla possibilità di vivere la terza stagione consecutiva ad Avellino ed essere il capitano della Scandone è molto importante. Mi dà responsabilità. Sappiamo cosa significa Scandone per la città e per il basket in generale. Le responsabilità aumentano, ma sono pronto a vivere la stagione con questo ruolo. Sono chiamato a far capire a tutto il roster il valore di indossare questa maglia": così Fabio Stefanini si è espresso verso l'esordio in campionato. Domenica (ore 18) la Scandone Avellino ospiterà l'Umana San Giobbe Chiusi al PalaDelMauro per la seconda giornata del girone B della Serie B Nazionale.

"Dovremo calibrare diversi aspetti nel modo opportuno"

"Abbiamo avuto un po' di cambiamenti nel corso della preseason e questo ci ha complicato il percorso di chimica, ma stiamo accelerando in quest'ultima fase per centrarla e arriveremo all'esordio con le idee chiare su ciò che occorre e su quello che dovremo fare lungo la stagione. - ha affermato il capitano biancoverde - Il primo turno rinviato ci ha dato tempo per caricare negli allenamenti. Iniziamo dopo, ma non è stato proprio un aspetto negativo. La prima sarà in casa e sarà una motivazione in più. Chiusi ha perso al debutto tra le mura amiche, vorrà rispondere alla sconfitta nel debutto. Noi dovremo rispondere alla pressione di esordire in casa e replicare alla loro voglia di cancellare il ko nella prima gara in campionato".