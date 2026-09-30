Scandone Avellino, Stefanini: "Pronto al ruolo di capitano di questo gruppo"

"Sono molto contento dellla possibilità di vivere la terza stagione consecutiva ad Avellino ed essere il capitano della Scandone è molto importante. Mi dà responsabilità. Sappiamo cosa significa Scandone per la città e per il basket in generale. Le responsabilità aumentano, ma sono pronto a vivere la stagione con questo ruolo. Sono chiamato a far capire a tutto il roster il valore di indossare questa maglia": così Fabio Stefanini si è espresso verso l'esordio in campionato. Domenica (ore 18) la Scandone Avellino ospiterà l'Umana San Giobbe Chiusi al PalaDelMauro per la seconda giornata del girone B della Serie B Nazionale.
"Dovremo calibrare diversi aspetti nel modo opportuno"
"Abbiamo avuto un po' di cambiamenti nel corso della preseason e questo ci ha complicato il percorso di chimica, ma stiamo accelerando in quest'ultima fase per centrarla e arriveremo all'esordio con le idee chiare su ciò che occorre e su quello che dovremo fare lungo la stagione. - ha affermato il capitano biancoverde - Il primo turno rinviato ci ha dato tempo per caricare negli allenamenti. Iniziamo dopo, ma non è stato proprio un aspetto negativo. La prima sarà in casa e sarà una motivazione in più. Chiusi ha perso al debutto tra le mura amiche, vorrà rispondere alla sconfitta nel debutto. Noi dovremo rispondere alla pressione di esordire in casa e replicare alla loro voglia di cancellare il ko nella prima gara in campionato".