Allievi marescialli in tirocinio nelle stazioni carabinieri dell'Irpinia Ad accogliere i giovani militari è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito

Dieci giovani Allievi Marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze sono arrivati in provincia di Avellino per dare avvio a una nuova e importante fase del loro percorso formativo: il tirocinio operativo presso alcune delle principali Stazioni dell’Arma presenti sul territorio.

I militari saranno impegnati nelle Stazioni dei Carabinieri di Avellino, Ariano Irpino, Serino, Atripalda, Montella, San Martino Valle Caudina, Grottaminarda, Montoro, Mirabella Eclano e Solofra, dove potranno confrontarsi direttamente con la realtà quotidiana del servizio d’Istituto.

Il loro ingresso nei Reparti è stato ufficializzato nel corso di una cerimonia di benvenuto che si è svolta presso la Caserma Litto di Avellino, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Ad accogliere i giovani militari è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, che ha rivolto loro un caloroso saluto, evidenziando il valore di questa fase del percorso professionale. Il tirocinio rappresenta infatti un momento fondamentale per mettere in relazione la preparazione teorica acquisita durante gli studi con le concrete esigenze del servizio sul territorio.

Nel corso della permanenza nelle Stazioni, gli Allievi Marescialli affiancheranno i Carabinieri già in servizio, prendendo parte alle diverse attività operative e alle quotidiane iniziative di vigilanza e controllo. Un’esperienza sul campo che consentirà loro di conoscere da vicino le dinamiche del lavoro dell’Arma e, soprattutto, il rapporto diretto con le comunità locali.

L’esperienza irpina offrirà dunque ai giovani militari l’opportunità di consolidare le competenze maturate presso la Scuola di Firenze, misurandosi con situazioni e problematiche concrete e comprendendo pienamente le responsabilità connesse al ruolo che saranno chiamati a ricoprire.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto con i cittadini, elemento centrale dell’attività quotidiana dei Carabinieri. La presenza nelle Stazioni consentirà infatti agli Allievi di sperimentare direttamente quel modello di prossimità che da sempre caratterizza la presenza dell’Arma sul territorio, attraverso ascolto, prevenzione e costante attenzione alle esigenze della popolazione.

Il tirocinio costituisce così un passaggio significativo verso il completamento del ciclo formativo: per i dieci Allievi Marescialli, l’occasione di trasformare le conoscenze apprese sui banchi di scuola in esperienza concreta, entrando a pieno contatto con il quotidiano impegno dei Carabinieri al servizio delle comunità.