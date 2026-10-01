L'annuncio della Scandone Avellino: Marques Green è l'advisor del club "La memoria di ciò che è stato e l'ambizione di ciò che ancora deve essere costruito"

Marques Green è l'advisor della Scandone Avellino. Annuncio da parte della società irpina, pronta all'esordio nel campionato di Serie B Nazionale. Dopo essere stato ospite speciale per la presentazione del nuovo roster e delle nuove maglie, l'ex cestista biancoverde torna con un ruolo dirigenziale in Irpinia. "Ci sono ritorni che non sono semplicemente ritorni. Sono storie che riprendono il filo da dove si erano interrotte, emozioni che tornano a vivere e legami che il tempo non è riuscito a spezzare. La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno di Marques Green, che entra a far parte del club nel ruolo di Advisor": si legge nella nota diffusa dalla società biancoverde.

"Il suo ritorno rappresenta un ponte tra passato e futuro"

"Una figura che rappresenta molto più di un professionista: Marques Green è parte della storia e dell'identità della Scandone. Il suo ritorno ad Avellino segna un nuovo capitolo di un rapporto costruito nel tempo, fatto di passione, appartenenza e profondo legame con la città e con i suoi tifosi. Nel suo nuovo incarico, Green metterà la propria esperienza e le proprie competenze al servizio della società, affiancando il club nelle attività di indirizzo e sviluppo e contribuendo alla costruzione del futuro della Scandone. Il suo ritorno rappresenta un ponte tra passato e futuro: la memoria di ciò che è stato e l'ambizione di ciò che ancora deve essere costruito. La Scandone riabbraccia così uno dei suoi protagonisti. Bentornato a casa, Marques".