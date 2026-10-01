Avellino: è la vigilia del test contro il Napoli a Castel Volturno Corsa per Simic, Besaggio in gestione. Faticanti e Moruzzi in Armenia con l'Italia Under 21

L'Avellino accelera al "Partenio-Lombardi": sedute ancora a porte aperte, ieri pomeriggio e questa mattina, con i lupi lanciati verso il test con il Napoli, in programma domani nel quartier generale azzurro di Castel Volturno. Nell'apertura della seconda settimana di allenamenti della lunga pausa Nazionali si è rivisto Lorenco Simic sul sintetico del "Partenio-Lombardi": corsa per il difensore croato e lavoro a parte, ma nell'ottica del recupero completo. L'ex Bari è fermo dalla trasferta di Modena e potrebbe ritrovare la convocazione per la gara del 9 ottobre contro la Sampdoria. Tutto passerà per i segnali tra palestra e campo.

Alle 18.30 Armenia-Italia per l'Under 21

Tommaso Cancellotti punta all'accelerazione per il match successivo, la trasferta di Cesena. Nella prima seduta settimanale Michele Besaggio ha sprintato a bordocampo, ma in piena gestione dei carichi di lavoro. Nel frattempo, Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi sono a Yerevan con l'Italia Under 21 pronta per la sfida contro l'Armenia. Alle 18.30 sarà penultimo atto nelle qualificazioni per l'Europeo di categoria con gli azzurrini a caccia del pass per l'accesso diretto alla fase finale in programma in Albania e Serbia nel 2027.