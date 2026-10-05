Avellino, arresto cardiaco in via Matteotti: soccorsi tempestivi sul posto L'uomo ora è al Moscati

Avellino, 5 ottobre 2026. Un uomo è stato colpito da arresto cardiaco ieri sera, intorno alle 19:40, in via Matteotti, nei pressi del Corso Vittorio Emanuele, ed è stato rianimato dall'equipe del 118 della Croce Rossa, arrivata sul posto. Il paziente è stato operato subito dopo il ricovero e si trova in prognosi riservata.

Intervento del 118 Croce Rossa e supporto della CMR in via Matteotti

I soccorritori, affiancati dal personale della CMR, hanno avviato le manovre rianimatorie appena giunti sul posto. Un intervento rapido e necessario per salvare l'uomo.

Il trasferimento in ospedale e l’intervento immediato

All'arrivo in ospedale l'uomo è stato preso in carico in codice rosso e portato in sala operatoria senza ulteriori passaggi. Le sue condizioni restano gravi.

La prognosi è riservata

L'uomo è ricoverato e i medici non hanno sciolto la prognosi.