Le magliette dell'Avellino firmate dai calciatori messe all'asta per beneficenza Appuntamento il 15 ottobre alle 19 all'Hotel Civita di Atripalda

“Un gesto che fa la differenza”. E’ lo slogan molto significativo scelto per un’asta di beneficenza con le magliette dei calciatori dell’Avellino che si terrà la prossima settimana ad Atripalda.

L’iniziativa vede in campo l’Us Avellino, l’associazione “Per la storia” e l’Acsi Sport 2000 Asd ed è stata presentata sabato scorso quando c’è stata la consegna delle magliette, alla presenza del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, di Mario Dell’Anno, di Carmine Capozzi e Sabatino Nigro, imprenditori e tifosi del lupo, con la madrina della manifestazione Anna Nazzaro in rappresentanza dell’associazione Acsi sport 2000 Asd.

L’asta di beneficenza si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 19 presso l’Hotel Civita di Atripalda.

Saranno messe all’asta le meglie ufficiali utilizzate e firmate dai calciatori dell’Us Avellino indossate nel girone di ritorno della stagione scorsa.