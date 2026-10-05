Controlli a tappeto in Irpinia: denunce, droga e guida in stato di ebbrezza Operazione nel fine settimana tra Ariano Irpino, Valle dell’Ufita e Valle del Calore

Operazione nel fine settimana tra Ariano Irpino, Valle dell’Ufita e Valle del Calore: un 60enne trovato con un coltello di 28 centimetri, quattro giovani segnalati per droga. A Mirabella Eclano controllati circa 60 veicoli e ritirate quattro patenti e documenti di circolazione.

Le Compagnie di Ariano Irpino e Mirabella Eclano hanno messo in campo numerose pattuglie nella media Valle del Calore, nella Valle dell’Ufita e nel territorio arianese. I controlli, effettuati sia di giorno sia nelle ore serali e notturne, hanno interessato centri abitati, periferie e principali luoghi di aggregazione.

Ad Ariano un 60enne con un coltello di 28 centimetri

Tra gli interventi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, la denuncia di un 60enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato a Carife. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari hanno trovato un coltello della lunghezza complessiva di 28 centimetri. Nei suoi confronti è stato inoltre avviato il procedimento per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

Sempre ad Ariano Irpino, un 50enne è stato denunciato per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR.). L’uomo è stato sorpreso all’interno di un esercizio pubblico nonostante il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Avellino.

Sul fronte della droga, quattro giovani, due di Savignano Irpino e due di Grottaminarda, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di marijuana e hashish.

Controlli serrati anche a Mirabella Eclano

Servizi rafforzati anche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, impegnati soprattutto nelle ore serali e notturne nei luoghi maggiormente frequentati.

Sette gli equipaggi complessivamente impiegati. I militari hanno controllato due esercizi commerciali e identificato gli occupanti di circa 60 veicoli, procedendo al ritiro di quattro documenti di guida e circolazione.

Tra gli interventi, la denuncia di un 40enne di Fontanarosa, già noto alle Forze dell’Ordine, per guida in stato di ebbrezza. L’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Immediato il ritiro della patente. Il veicolo è stato affidato, ma è emerso anche che era privo della prevista copertura assicurativa.

Sette grammi di marijuana e quattro di hashish

Particolare attenzione è stata riservata anche al consumo di droga tra i più giovani. Tre ragazzi, provenienti rispettivamente da Montemiletto, Roma e Benevento, sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati complessivamente rinvenuti 7 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e due spinelli.

I controlli proseguiranno in tutta la provincia

L’attività dei Carabinieri proseguirà nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

I servizi rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.