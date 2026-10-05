Rifiuti, roghi e amianto: sette denunce e tre sequestri dei Forestali Controlli contro i reati ambientali in Irpinia: verifiche a Serino, Solofra e Chiusano San Domenico

Sette persone denunciate e tre sequestri nell’ambito di una serie di controlli finalizzati a contrastare i reati ambientali. È il bilancio dell’attività condotta dai Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, insieme ai militari delle Stazioni territoriali, in diversi comuni della provincia.

A Serino, i Carabinieri del Nucleo Forestale e della locale Stazione hanno controllato un opificio nel quale venivano effettuate attività di lavorazione, trasformazione, taglio e verniciatura di materie plastiche. Dagli accertamenti è emerso che l’attività veniva svolta senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La titolare dell’azienda, una 56enne di origine partenopea, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’opificio è stato posto sotto sequestro.

A Solofra, invece, i militari hanno scoperto un’attività di abbruciamento di rifiuti all’interno di una conceria. Un operaio di 59 anni è stato sorpreso mentre bruciava numerose pedane di legno utilizzando un serbatoio metallico. Il contenitore, impiegato impropriamente come combustore o inceneritore, è stato sequestrato.

Denunciati anche l’operaio e l’amministratore unico della società, un 40enne del posto. Per entrambi è scattata la denuncia, in stato di libertà, per l’ipotesi di gestione illecita dei rifiuti attraverso l’abbruciamento.

Il terzo intervento è stato effettuato a Chiusano San Domenico, dove i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volturara Irpina e della locale Stazione hanno individuato un ingente quantitativo di rifiuti depositati all’interno di una proprietà privata.

Si tratta di circa 50 metri cubi di materiali, alcuni dei quali presumibilmente contenenti amianto e già in evidente stato di decomposizione. Quattro persone sono state denunciate alla Procura di Avellino per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’intera area interessata è stata posta sotto sequestro.

I controlli dei Carabinieri Forestali proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali e garantire la tutela del territorio e della cittadinanza.