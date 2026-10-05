Nargi: "Chiediamo chiarezza sul nuovo stadio e un progetto per la Curva Nord" "La trasparenza si pratica, non si annuncia, come hanno sempre fatto in questi anni"

"Vorrei sottolineare due affermazioni gravi. La prima è quella del consigliere regionale Petracca, che dice che noi facciamo praticamente 'chiacchiere da bar' in Commissione Trasparenza. La Commissione Trasparenza è una costola del Consiglio comunale, dove maggioranza e opposizione aiutano l'amministrazione e la città a vederci chiaro. La trasparenza si pratica, non si annuncia, come hanno sempre fatto in questi anni. Vedo un po' di nervosismo nel loro atteggiamento. E poi, ancora più grave, è il passaggio sulla filiera istituzionale. Se c'è praticamente un colore politico amico, la Regione per loro dà e concede milioni di euro. Io a questo non ci sto, perché significa che i consiglieri di maggioranza regionale, in questi ultimi anni, dato che non c'era il loro colore politico, scusate, hanno remato contro": così si è espressa la presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Avellino, Laura Nargi, al termine dell'incontro sullo stadio "Partenio-Lombardi".

"I tifosi chiedono più posti rispetto alla capienza attuale"

"Noi come amministrazione abbiamo presentato progetti negli ultimi anni e abbiamo avuto quasi 100, anzi più di 100 milioni per il Comune di Avellino. Quindi fare passare questo messaggio è molto grave. - ha spiegato Nargi - Oggi in Commissione abbiamo richiesto all'amministrazione, quindi all'assessore, di valutare un progetto alternativo per la Curva Nord. Io, da sindaca, avevo iniziato questo percorso perché c'era l'attualità della problematica. Che significa? Che oggi i tifosi chiedono più capienza, i tifosi chiedono di entrare allo stadio e si devono attualizzare le richieste. Io l'avevo fatto perché eravamo arrivati in Serie B. Oltre, ovviamente, a omologare e a dare la possibilità a tutti di giocare e disputare il campionato nello stadio Partenio, avevo avviato un lavoro per la Curva Nord. Quindi so di che cosa stiamo parlando. Noi chiediamo di portare il progetto in Commissione provinciale. Questa oggi è stata la richiesta accorata e supportata da Mario Dell'Anno".

"Vogliamo sapere tempi e modi per il nuovo stadio"

"Per quanto riguarda il nuovo progetto saremo attenti. Noi non vogliamo dire no a priori. Questa è una scelta che rispettiamo dell'amministrazione. Hanno stralciato, hanno buttato via una proposta del patron D'Agostino. Poi sarà lui a vedere e a valutare gli atti conseguenti e quello che vuole fare. Noi oggi, da consiglieri comunali, chiediamo semplicemente chiarezza. Questa è la strada che vogliono percorrere? Noi vogliamo semplicemente sapere i tempi, i modi, la progettualità, dato che non ci sono fondi al Comune di Avellino. A chi, e come, sosterremo questa progettualità di un progetto importante da 72 milioni di euro. In questi mesi chiameremo l'amministrazione a fare chiarezza".