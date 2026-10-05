Festa dei nonni 2026: in festa i circoli della terza età La grande forza degli anziani nelle aree interne

Una grande festa della terza età nel giorno della ricorrenza di San Francesco. In 320 a Sturno, nella magnifica struttura di Casa Reale per la giornata dedicata ai nonni. A fare gli onori di casa il patron Giancarlo Molinario che ha riservato loro, compre una calorosa ospitalità. Gli ospiti hanno ricevuto il saluto dell'amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Giovannantonio Puopolo e Crescenzo Perrina e dal consigliere Domenico Gambacorta.

"E' stata una giornata da incorniciare, siamo andati ben oltre le aspettative, con corca 80 persone che non siamo riusciti ad aggregare. Avevamo già abbondantemente superato il limite previsto - afferma il presidente del centro sociale polivalente Antonio Ceruolo - siamo una famiglia straordinaria di con 1500 iscritti di cui circa 600 solo al polivalente. Svolgiamo svariate attività, oggi siamo partititi per le cure termali con due pullman, balli di gruppo, pizzica, yoga, ginnastica. Le persone rispondono alla grande".

Giornata di festa anche ad Ariano Irpino Grande Hotel Biffy dove si sono radunati i nonni appartenenti al circolo della terza età San Giuseppe Moscati di rione Martiri. Una realtà importante che conta 180 iscritti. Presente la consigliera delegata ai servizi sociali Mimma Giuliani. Grande successo ha ottenuto anche il pranzo tradizionale di Panacea nel piano di zona organizzato da Maria Spina Pratola.