Ragazza accoltellata a Salerno, resta in carcere Costantino Puopolo Lo ha deciso il gip del Tribunale di Benevento

Resta in carcere Costantino Puopolo, il 57enne di Ariano Irpino accusato del tentato omicidio di una 23enne, accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Lo ha decretato il gip del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo che non ha convalidato il fermo dell'arianese ma ha disposto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo che sussista il pericolo di reiterazione del reato.

Questa mattina si era svolta l'udienza di convalida del fermo disposto venerdì notte dalla Procura di Salerno. Puopolo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, è comparso in videocollegamento dinanzi al gip.

L'arianese si è avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto il suo legale è entrato in possesso degli atti soltanto in mattinata. Il sostituto procuratore Olimpia Anzalone aveva chiesto l'applicazione della custodia in carcere, richiesta a cui si era opposto il difensore di Puopolo.

Nel pomeriggio, poi, è arrivata la pronuncia del gip. Il 57enne, tuttavia, nel confronto avuto con il suo avvocato ha ribadito con decisione la sua estraneità rispetto ai fatti che gli vengono attribuiti e si è detto pronto a chiarire la sua posizione.