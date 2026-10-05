Il presidente della Provincia di Forli-Cesena plaude ad Alberto Scaperrotta Il progetto "Guida la tua vita" modello di prevenzione nelle piazze d'Italia

Importante, significativo e prestigioso incontro stamane tra il presidente dell'associazione "Guida la tua vita" Alberto Scaperrotta e il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, nonchè presidente dell’Upi (Unione della Province d’Italia) e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

L'alta carica istituzionale dell'Emilia Romagna ha molto apprezzato le attività portate avanti dall’associazione arianese. L'ultimo successo ha visto come protagonista la Valle del Cervaro a Savignano-Greci scalo e a Calvello in provincia di Potenza.

La settimana prossima presso l’Upi a Roma il presidente Lattuca, porterà in discussione nella riunione plenaria l'argomento. Lo scopo è quello di coinvolgere in queste iniziative tutte le province d'Italia, affinchè possano promuovere, sul loro territorio la cultura della guida sicura, avvalendosi del progetto collaudato promosso dall’associazione Guida La Tua Vita di Ariano Irpino..