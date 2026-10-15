Avellino, bimba intrappolata in auto: scatta l’allarme, arrivano i caschi rossi Ad allertare i pompieri il papà e ora stanno cercando di riaprire l'auto

Bambina rimane chiusa in auto: attimi di apprensione tra via Fratelli Ciocca e viale Italia. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di via Zigarelli per cercare di aprire l'auto. A richiedere l'intervento dei caschi rossi, il papà che si è ritrovato fuori dall'auto senza potervi rientrare. Fortunatamente la bambina è in buone condizioni, circostanza che consente ai vigili di operare con calma e tranquillità, senza spaventare la piccola.

L'intervento dei vigili del fuoco

I mezzi dei pompieri sono già da qualche minuto sul posto. Intorno all'auto chiusa dall'interno con le chiavi dentro si è creato un capannello di persone, prontamente allontanate per non far agitare la bambina rimasta chiusa all'interno dell'abitacolo. Con ogni probabilità la bambina avrà inserito la chiusura di sicurezza, non consentendo al genitore di rientrare in auto.