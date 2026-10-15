Ariano: interventi di pulizia e riqualificazione in centro

Proseguono gli interventi di manutenzione e cura del verde pubblico nel territorio di Ariano Irpino. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, continua a portare avanti le attività finalizzate a migliorare il decoro urbano, la pulizia e la valorizzazione degli spazi pubblici.
"In particolare - si legge in una nota - sono stati effettuati importanti interventi in centro nell'area di Piano della Croce e lungo Viale Tigli, con particolare attenzione agli spazi circostanti il Monumento ai Caduti.
Dopo l'abbattimento di un albero secco, le operazioni sono proseguite con il taglio dell'erba, la pulizia e la sistemazione dell'intera area verde che circonda il monumento.
Contestualmente, è stata effettuata la rimozione delle erbacce e dei rifiuti presenti lungo la scarpata di Viale Tigli, al di sotto della staccionata in legno".
Gli interventi assumono un significato particolare anche in vista delle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, occasione nella quale la città renderà omaggio ai propri Caduti.
L'assessore Sara Pannese: "La cura degli spazi pubblici rappresenta un impegno quotidiano della nostra amministrazione".