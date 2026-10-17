Sperone, furto in casa: denunciato 40enne, recuperata la refurtiva I Carabinieri, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti tempestivamente

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un 40enne del Mandamento baianese, ritenuto responsabile del reato di "furto in abitazione".

Intervento rapido dei Carabinieri

"L’episodio si è verificato in serata: l’uomo avrebbe asportato alcuni utensili da lavoro da un garage pertinenziale a un’abitazione privata di Sperone. I Carabinieri, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad individuare e bloccare il presunto autore del furto e a recuperare l’attrezzatura sottratta, che è stata poi restituita al proprietario. Il 40enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino": si legge nella nota diffusa.

Decisiva la tempestività della segnalazione

"L’episodio conferma ancora una volta l’importanza di segnalare immediatamente al 112 qualsiasi situazione sospetta per contrastare i furti in abitazione: la tempestività della segnalazione ha consentito ai Carabinieri di intervenire rapidamente, individuare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva".