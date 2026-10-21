Maltempo: Sirignano, voragine si apre al centro della carreggiata Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri

Una voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, in via Carlo Fiordelisi, a Sirignano, a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio. Il cedimento ha coinvolto il manto stradale al centro della carreggiata, creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni.

L’asfalto ha improvvisamente ceduto, lasciando scoperta una profonda cavità e provocando il distacco di una porzione della pavimentazione. Attorno al punto del cedimento sono visibili diverse crepe e frammenti di asfalto, segni di un dissesto che ha richiesto l’intervento delle autorità per evitare ulteriori rischi.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Un bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso se, al momento del cedimento, fossero transitati veicoli o persone proprio in corrispondenza della voragine.

Sul posto Carabinieri e tecnici comunali

Dopo la segnalazione dell’accaduto, in via Carlo Fiordelisi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i tecnici comunali. Le attività sono finalizzate alla verifica delle condizioni della strada e alla valutazione delle misure necessarie per mettere in sicurezza il tratto interessato.

L’area è stata delimitata per impedire l’avvicinamento alla voragine e ridurre il rischio di incidenti. Saranno le verifiche tecniche a chiarire l’effettiva entità del cedimento e gli interventi necessari per il ripristino della carreggiata.

Il maltempo mette sotto pressione le strade

Le forti precipitazioni rappresentano una delle possibili cause del dissesto. L’acqua piovana, infatti, può infiltrarsi nel terreno, compromettere la stabilità del sottofondo stradale e favorire cedimenti improvvisi della pavimentazione. Per stabilire con precisione le cause dell’episodio, tuttavia, saranno necessari gli opportuni accertamenti.

L’accaduto riporta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità cittadina durante le giornate caratterizzate da piogge intense, quando le condizioni del manto stradale possono peggiorare rapidamente e situazioni apparentemente ordinarie possono trasformarsi in potenziali pericoli.

La priorità, adesso, è garantire la sicurezza della zona e verificare che non vi siano ulteriori criticità nel tratto interessato. Nel frattempo, agli automobilisti è raccomandata la massima prudenza, evitando di avvicinarsi all’area transennata e rispettando le eventuali indicazioni impartite sul posto.

A Sirignano, dunque, l’attenzione resta concentrata su via Carlo Fiordelisi, dove il cedimento ha provocato momenti di preoccupazione, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Ora si attendono gli esiti delle verifiche tecniche e gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.