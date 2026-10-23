Scontri Avellino-Sampdoria: emessi i primi due Daspo Due tifosi colpiti dal Daspo per cinque anni con obbligo di firma

Tensioni e scontri prima di Avellino-Sampdoria, emessi i primi Daspo dal questore di Avellino, Pasquale Picone. I provvedimenti riguardano due giovani tifosi irpini, difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero, ai quali il questore ha inflitto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni con obbligo di firma. L’udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Avellino, si terrà nelle prossime ore.

I fatti riguardano la gara della sesta giornata del campionato di Serie B, disputata al Partenio Lombardi, il 9 ottobre scorso. Nel pre gara ci fu lo scontro tra le tifoserie, con il coinvolgimento delle forze di polizia. I disordini hanno interessato l’area all’esterno della Curva Nord dell'impianto spotivo di Contrada Zoccolari e l’ingresso riservato al settore ospiti con circa cinquecento tifosi blucerchiati presenti al Partenio al seguito della squadra.

