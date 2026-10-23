Avellino-Padova, Nesta: "A volte esagero, ma serve la giusta ambizione" Domani (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i veneti

"Stiamo cercando di recuperare un po' di calciatori con Cancellotti verso il rientro, Simic da valutare e con Izzo che ha avuto un po' di febbre. Ci sono tre gare in pochi giorni e dobbiamo capire come gestire tutto": così Alessandro Nesta ha presentato Avellino-Padova, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

"Esigente, in primis con me stesso"

"Il Padova è molto forte, ha un potenziale importantissimo e sarà una gara difficilissima, ma come tutte le gare di Serie B. Per continuità e rendimento sono il primo a non essere contento, ma anche le altre fanno fatica, anche il Palermo fa fatica in alcune parti della gara. Lo so, a Cesena potevo essere più tranquillo, tenermi il punto e via, ma sono esigente, in primis con me stesso, a volte esagero, ma punto all'ambizione. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non si può sottovalutare nessuno. La B è questa. A Cesena siamo stati bravi a rispondere al colpo subito, ma il mio messaggio è quello di non accontentarsi. Voglio trasmettere ambizione e questo non significa Serie A, significa puntare a traguardi di gara in gara con qualità e sacrificio".