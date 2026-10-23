Emergenza rifiuti superata: torna tutto regolare in Irpinia Problematica risolta tempestivamente grazie all'intervento di Prefetto e Questore di Avellino

Risolto il blocco degli autotrasportatori, Irpiniambiente ha ripristinato l'approvvigionamento di carburante e il rifornimento degli automezzi.

Da domani, sabato 24 ottobre, tutti i servizi di raccolta riprenderanno regolarmente, secondo i calendari previsti nei Comuni e quindi anche i conferimenti di questa sera potranno essere regolarmente effettuati da parte degli utenti.

Nonostante le difficoltà delle ultime ore, già oggi è stato garantito il servizio di raccolta dell'umido nei Comuni serviti.

Nei prossimi giorni si procederà anche al recupero delle raccolte parzialmente effettuate o rinviate durante l'emergenza.

"Un sentito ringraziamento al Prefetto di Avellino Franca Fico e al Questore di Avellino Pasquale Picone per l'attenzione e il tempestivo intervento che hanno contribuito al ripristino della piena operatività. Grazie ai cittadini e alle amministrazioni comunali per la collaborazione e la comprensione".