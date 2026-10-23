Avellino Basket, Zerini: "Pronti per una trasferta durissima a Brindisi" Domenica (ore 20.45) la gara contro la Valtur per gli irpini, in vetta con Libertas Livorno e Pesaro

Domenica, con palla a due alle 20.45, l'Halley Campania Avellino Basket, in vetta al campionato di Serie A2 dopo 5 turni (5 vittorie) con la Libertas Livorno e la CMT Orange Tools Pesaro, sarà ospite della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia per il posticipo della sesta giornata. Al pari di Blake Francis, Andrea Zerini sarà ex di turno: "Per noi sarà una trasferta durissima su un campo difficile da espugnare. - ha spiegato il lungo toscano - Sappiamo di trovare una formazione motivata, ma restando uniti come abbiamo fatto in queste settimane riusciremo a dire la nostra".

"Compatti per un gruppo che sta bene insieme"

"Sono contento di questo inizio di stagione sia a livello personale, sia per la squadra. Questa partenza ci aiuterà ad affrontare le prossime difficili gare. Ci sono elementi di qualità per una squadra che è stata costruita con oculatezza ed equilibrio. È un gruppo che sta bene insieme": ha aggiunto Zerini.