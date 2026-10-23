Monteforte, accusato di tentata estorsione e lesioni: 60enne assolto La difesa ha fatto emergere una serie di incongruenze che hanno convinto il gup

di Paola Iandolo

Il gup Giulio Argenio ha mandato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un 60enne accusato di tentata estorsione e lesioni aggravata. Secondo l'accusa nell'agosto del 2025 a Torrette di Mercogliano, nei pressi della rotatoria, il 60enne avrebbe preteso 8.000 euro dalla vittima aggredendolo fisicamente. La Procura aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, ma il gup ha accolto pienamente la linea difensiva dell’avvocato Carmine Ruggiero.

La ricostruzione

Secondo il capo d’imputazione l’imputato avrebbe colpito con diversi pugni al capo la vittima che gli avevano provocato “trauma cranico facciale, fratture multiple al neuro" L’aggredito fu soccorso, sanguinante e privo di sensi, da un rivenditore di auto che si trovava sul posto. Le persone presenti, secondo l’accusa, avrebbero sentito l’imputato pronunciare la frase: “Mi devi dare gli 8000 euro”.

La difesa

La difesa ha puntato sulle incongruenze tra le varie versioni. La parte lesa aveva dichiarato di aver incontrato l’imputato nei pressi di Monteforte e di essere salita sulla sua auto, una Fiat Multipla grigia. A smentirlo il filmato di una telecamera, acquisito dalla squadra mobile. Le immagini mostrano invece che l’uomo scende da una Fiat 500 blu, guidata da un ragazzo.