Avellino-Padova: le probabili formazioni

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Padova dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Per rendere ancora più importante il pareggio ottenuto con il Cesena, i lupi puntano al successo contro una squadra che vivrà la trasferta in Irpinia come un crocevia stagionale per la guida tecnica. Nesta valuta la miglior soluzione in mediana e potrebbe vincere la linea della continuità di formazione al di là del secondo tempo al "Manuzzi".
Le probabili formazioni
Serie B
Ottava Giornata
Avellino-Padova
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo, Favilli
Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Giunti, Cocchi; Artistico, Moro. All. Calabro. A disp. Mouquet, Silletti, Sgarbi, Faedo, Varas, Fusi, Capelli, Di Mariano, Galazzi, Marcolini, Seghetti, Bortolussi
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Politi e Belsanti
Quarto ufficiale: Guida
VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi