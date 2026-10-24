Avellino-Padova: le probabili formazioni Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per l'ottava giornata

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Padova dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Per rendere ancora più importante il pareggio ottenuto con il Cesena, i lupi puntano al successo contro una squadra che vivrà la trasferta in Irpinia come un crocevia stagionale per la guida tecnica. Nesta valuta la miglior soluzione in mediana e potrebbe vincere la linea della continuità di formazione al di là del secondo tempo al "Manuzzi".

Le probabili formazioni

Serie B

Ottava Giornata

Avellino-Padova

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo, Favilli

Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Giunti, Cocchi; Artistico, Moro. All. Calabro. A disp. Mouquet, Silletti, Sgarbi, Faedo, Varas, Fusi, Capelli, Di Mariano, Galazzi, Marcolini, Seghetti, Bortolussi

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Politi e Belsanti

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi