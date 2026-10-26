Controlli alla Sagra del Tartufo a Bagnoli: 20enne positiva all’alcoltest Servizi rafforzati tra centro e periferia, con particolare attenzione alla sicurezza stradale

In vista della significativa affluenza di visitatori per la 47ª Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino e Sagra della Castagna, del Tartufo e dei prodotti tipici del Laceno, nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno predisposto un articolato servizio di controllo nei comuni dell’Alta Irpinia.

Nel corso delle verifiche notturne, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una ventenne coinvolta in un incidente stradale autonomo che ha provocato feriti.

Sottoposta agli accertamenti con l’etilometro in dotazione, la giovane è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Nei suoi confronti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Nel medesimo contesto operativo, a Cassano Irpino, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno contestato violazioni amministrative a due giovani, rispettivamente di 30 e 20 anni, sorpresi in un luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza.

I controlli dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, prevenire comportamenti a rischio e assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e degli eventi sul territorio.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza predisposto dai Carabinieri per tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare le condotte di guida pericolose, con particolare attenzione alle aree interessate da una maggiore presenza di visitatori.