Tragedia in autostrada, autisti eroi del Moscati prestano soccorsi ai feriti A rientro di una consegna di organi all'ospedale de l'Aquila il soccorso a Martinsiciro

Incidente mortale in autostrada, autisti eroi dell' AORN Moscati di Avellino soccorrono i feriti. È successo ieri a Martinsicuro. Gli autisti del Moscati hanno eseguito un trasporto di Espiando Organi (Reni) presso l' Ospedale de L'Aquila con la massima urgenza sicurezza e professionalità. Al Rientro gli autsti si sono trovati ad assistere un grave incidente che coinvolgeva più veicoli e si sono adoperati per mettere in sicurezza le persone coinvolte, aiutando i passeggeri feriti ad uscire dalle auto. Lo rende noto Michele Rosapane del Nursind ,.complimentandosi con gli autisti per l 'umanita e prontezza.di intervento.

La dinamica del'Incidente mortale a Martinsicuro

di un morto e quattro feriti, tra cui uno in gravi condizioni, il bilancio definitivo del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Statale 16 Adriatica a Villa Rosa di Martinsicuro, nei pressi dell'incrocio con via delle Messi.

La vittima è Petru Gogonel, cittadino rumeno residente in provincia di Rieti. L'uomo si trovava alla guida di una Mercedes Classe A che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una BMW X3. A bordo della Mercedes viaggiava anche il fratello della vittima, Vasile Gogonel, rimasto gravemente ferito e attualmente ricoverato in ospedale in prognosi riservata.