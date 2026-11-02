Avellino, trovato con 50 grammi di cocaina e 100 di marijuana: arrestato 23enne Nei guai anche due napoletani per truffa ad anziana

Nell’ambito della vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato, nelle due ultime settimane in tutto il territorio nazionale, nei confronti di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha controllato e identificato numerosi giovani, in zone e quartieri di questo capoluogo abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati. Nel corso dell’attività è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne avellinese, trovato in possesso di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish oltre che della somma in contanti di 850 euro. Sono stati altresì arrestati, in flagranza di reato, due napoletani, rispettivamente di 20 e 22 anni, per truffa in danno di un’anziana donna ed è stato recuperato l’intero provento del delitto, consistente nella somma di denaro di 1.785 euro oltre che a svariati monili in oro.