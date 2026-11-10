Quindici, riorganizzazione del clan Graziano: il riesame conferma le misure Ora si attendono le motivazioni dei giudici del Riesame

di Paola Iandolo



Riorganizzazione del clan Graziano: i giudici dell’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato le richieste di annullamento della misura cautelare a carico dei quattro indagati coinvolti nel blitz di Carabinieri e della Procura Antimafia di Napoli. Confermate le misure per Fiore Graziano, assistito dal penalista Raffaele Bizzarro, elemento apicale del gruppo quindicese e scarcerato nell’estate 2025 dopo una lunga detenzione, ritenuto al vertice del gruppo che avrebbe imposto il pizzo sui cantieri di Lauro e Pago Vallo Lauro. Misura confermata anche per Rodolfo Graziano difeso dall’avvocato Sabato Graziano, Nicola Dello Russo difeso dagli Gaetano Aufiero e l’avvocato Vito Pacca, questi tre detenuti in carcere e per Eugenio Russo difeso dall’avvocato Luana Manna, detenuto agli arresti domiciliari. Ora si attendono le motivazione dei giudici del Riesame.

Le accuse



I quattro sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare personale eseguita a fine ottobre dai Carabinieri del Comando provinciale di Avellino, nell’ambito di un’indagine su una serie di presunte estorsioni ai danni di imprenditori impegnati in lavori pubblici nel Vallo di Lauro. Tre indagati sono destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari. I quattro sono gravemente indiziati, a vario titolo, di estorsioni consumate e tentate, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Graziano, storicamente attivo nell’area. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, ha ricostruito diversi episodi che si sarebbero verificati tra febbraio e settembre 2026. Al centro delle indagini, le presunte richieste di denaro rivolte a imprenditori aggiudicatari di appalti pubblici sul territorio.

Le percentuali imposte

Secondo l’ipotesi accusatoria, le somme sarebbero state pretese nel 5% rispetto al valore dei lavori oppure attraverso versamenti periodici, definiti dagli indagati come «regali» o somme necessarie per la cosiddetta «messa a posto». Le richieste sarebbero state accompagnate da minacce di ritorsioni violente e dalla prospettiva di costringere le vittime a rinunciare agli appalti. Il quadro investigativo è stato ulteriormente arricchito dagli elementi raccolti su un nuovo presunto tentativo di estorsione ai danni di imprenditori impegnati in un importante appalto pubblico a Lauro. Anche in questo caso, gli indagati avrebbero agito spendendo il nome del clan Graziano per ottenere il pagamento di denaro. Gli approfondimenti hanno inoltre consentito di accertare che uno degli episodi inizialmente contestati come tentata estorsione si sarebbe in realtà concretizzato nella consegna di mille euro a uno degli indagati, somma richiesta come «regalo» per i lavori eseguiti sul territorio. Le indagini si sono basate su intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e raccolta di testimonianze.