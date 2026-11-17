Quindici, la Procura indaga su un intervento di bonifica: acquisiti gli atti Ad avviare i controlli la Commissione Straordinaria anche su attività antecedenti all'insediamento

di Paola Iandolo

Nel mirino della procura di Avellino è finito un affidamento diretto per la bonifica di una discarica nel territorio comunale di Quindici avvenuta prima dell’ultimo scioglimento per condizionamento mafioso dell’ente. I magistrati di Piazza D’ Armi stanno indagando e i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano hanno già effettuato delle acquisizioni su dei documenti. A coordinare l'inchiesta il sostituto procuratore Chiara Guerriero. In via provvisoria vengono contestati i reati di falso, indebita percezione di erogazioni pubbliche e l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene.

La genesi dell'inchiesta

La vicenda giudiziaria è nata dall’ attività del collegio ispettivo che si è occupato delle verifiche e delle proposte di adozione di procedure correttive in ordine alle eventuali determinazioni assunte per affidamenti sospetti, attivata nel corso dei diciotto mesi di commissariamento straordinario dell’ente da parte della terna commissariale presieduta dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano. Si tratta di un affidamento diretto, per un importo complessivo di 76.834,04 euro per alcuni lavori di bonifica rifiuti finito all’attenzione del collegio ispettivo, per cui la Commissione Straordinaria aveva anche avviato le procedure per il recupero dei fondi.

L'iniziativa è della Commissione Straordinaria

Si tratta, come avevano avuto modo di sottolineare già in un atto ufficiale gli stessi commissari, di un’iniziativa assunta dalla “Commissione Straordinaria, che ha avviato un’attività di ricognizione, tuttora in atto, di alcune procedure di amministrative avviate in epoca antecedente al proprio insediamento, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e dell`impiego delle risorse dell’ ente per finalità di interesse pubblico. Ora si attendono gli sviluppi.