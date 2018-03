Classicariano ritorna nel Santuario Madonna di Fatima “Res Mirabilis”: meraviglie sonore del barocco

Appuntamento di Classicariano domenica 25 marzo 2018 alle ore 19,15 nella splendida cornice del Santuario Madonna di Fatima, “Res Mirabilis”: meraviglie sonore del barocco, con Daniela Salvo mezzosoprano, Domenico Prebenna al clavicembalo e Angelo Trancone all’organo.

Questo il programma: G. Salvatore, Guardami Dio da amici (organo e clavicembalo), C Monterverdi, Currite Populi, Padre Andrea Stella, Bonum est, F. Provenzale, In Cospectu angelo rum, B. Storace, Toccata (organo solo), A. Grandi, Cantabo Domino, G. F. Handel, What though I trace da Solomon (oratorio) HW 67, N. Jommelli, Diffusa est gratia (Graduale), D. Scarlatti, Sonata in Fa maggiore K151 (clavicembalo solo), N. Jommelli, Parlami in dolci accenti, J. S. Bach, Et esultavi spiritus meus da Magnificat in Re Mag BWV 243.

Gianni Vigoroso