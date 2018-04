Mostra di ceramica ad Ariano dell'artista Benedetta del Monaco Taglio del nastro domani, sabato 14 aprile, alle ore 10.00

Taglio del nastro domani, sabato 14 aprile, alle ore 10.00 presso la Sala espositiva del Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino per la mostra di ceramica “Divina Proportione” dell’artista Benedetta del Monaco.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, oltre alla stessa del Monaco, l’assessore al Turismo del Comune di Ariano Irpino, Mario Manganiello, Lorenzo Golino, la responsabile del Museo, Civico Chiara Lo Conte e le classi V dell'IISS Ruggiero II di Ariano Irpino accompagnate dal dirigente Francesco Caloia, mentre il consigliere comunale delegato alla Cultura, Emerico Maria Mazza, ne illustrerà i contenuti nella giornata di domenica nell’ambito degli appuntamenti di “ClassicAriano”.

“Divina Proportione” è, dunque, il titolo della personale della ceramista Benedetta del Monaco che attraverso le sue opere vuole celebrare non solo il mistero del numero perfetto ma intrinsecamente esaltare la bellezza della natura in tutte le sue forme. In questa personale ha voluto rendere omaggio alla natura, facendosi guidare dalla presenza della sezione aurea in essa, affascinata dalle relazioni tra natura e forme geometriche.

Benedetta del Monaco nasce a Grottaglie, importante città della ceramica, da antica famiglia di ceramisti. Si perfeziona con alcuni stages condotti dal professore Orazio Del Monaco, ha partecipato a mostre e concorsi in diverse città di antica tradizione, come Grottaglie, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Montelupo Fiorentino, Gualdo.

Gianni Vigoroso