Un nuovo prestigioso appuntamento di Classicariano Karl Eichinger al pianoforte e il soprano Chiara Vyssia Ursino al Museo Civico di via D'Afflitto

Appuntamento di Classicariano domenica 22 aprile 2018 alle ore 19,15 nella splendida cornice del Museo Civico, con Karl Eichinger al pianoforte e il soprano Chiara Vyssia Ursino.

Questo il programma:

F. P. Tosti, Non t’amo più - A vucchella, V. Bellini, Per pietà bell’idol mio, Franz Liszt, Studio da concerto “Mormorii della Foresta” – Ballata in Si minore, G. Verdi, Ave Maria da Otello – Stornello, G. Puccini, Oh mio babbino caro – Tu che di gel sei cinta, W. A. Mozart, Rondò in Re maggiore KV 485, S. Gastaldon, Musica proibita, V. Ranzato, Fox della Luna

S. Cardillo, Core ‘ngrato. L’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare.

Redazione Av