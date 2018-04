Al Circolo della Stampa si presenta "Sacramerica" E' l'ultimo romanzo di Angelo Cannavacciuolo

Domani alle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato l'ultimo libro dello scrittore e autore teatrale Angelo Cannavacciuolo. Con lui ci saranno i giornalisti de Il Mattino, Generoso Picone e Barbara Ciarcia.

L'autore, noto già al grande pubblico, ha scelto il capoluogo irpino per il lancio del suo quinto romanzo pubblicato a febbraio per la casa editrice 'Ad est dell'Equatore'. La trama: Un critico letterario, un ex scrittore di successo, un manoscritto ritrovato e la California sono gli elementi della storia brillantemente raccontata da Cannavacciuolo. Un romanzo che oscilla tra vita vissuta e letteratura.

Il confine tra le due per l'autore napoletano praticamente non esiste, sono un tutt'uno. I piani sui cui l'opera si sviluppa sono diversi e procedono come in un gioco di incastri. L'idea del romanzo nel romanzo appartiene alla più squisita tradizione letteraria. E Cannavacciuolo lo sa bene.

Sacramerica sa essere un libro di incanti mentre l'autore viaggia su e giù per la California e narra con felicità ciò che vede: dai paesaggi ai tramonti delle baie delle penisola californiana. Cannavacciuolo resta in fondo uno scrittore 'romantico' e il romanzo si rivela una grande storia d'amore. Ed è qui che tutto confluisce senza infingimenti.

Redazione Av