Conservatorio: Al Cimarosa si fa festa sulle note di primavera Sei concerti gratuiti dal 2 al 30 maggio

Sei concertigratuiti per spaziare dalla musica barocca a quella elettronica. Sei appuntamenti che si svolgeranno per tutto il mese di maggio nella splendida cornice dell’Auditorium di piazza Castello per festeggiare la Primavera.

Da mercoledì 2 a mercoledì 30 maggio, il Conservatorio «Cimarosa» di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, apre le porte alla stagione dei fiori con la rassegna «Note di Primavera».

Sul palco dell’Auditorium «Vitale» docenti ed alunni dell’Istituto di alta formazione musicale saranno gli ambasciatori della grande musica classica e dei nuovi linguaggi sonori e visivi, per sei imperdibili appuntamenti.

Sei concerti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere che verranno scanditi attraverso le melodiebarocche di Bach e iritmi brasiliani di Pascoal, l’inusuale produzione pianistica di Rossini, nell’omaggio a 150 anni dalla sua morte, e i suoni multiculturali e liberi da coordinate geografichedi Vivaldi, Whitney, Williams e Francaix.

Passando dalle molteplici linee di interazione tra i diversi linguaggi, in particolare tra lo spazio sonoro, corporeo, verbale e visivo, che vedrà protagonisti gli allievi delle Classi di Percussioni, Live electronics, Regia del suono e Assistenza tecnica audio delDipartimento di Musica elettronica ai due concerti per Orchestra sinfonica e Orchestra di fiatie percussioni del «Ciamarosa» che porteranno sul palco le musiche di Stravinsky, Schubert, Verdi, Ponchielli, E.A. Mario, Rossini, Jahreis, Huggens, Jager e Mangoni.

«Sei concerti per festeggiare la Primavera nel segno della musica del Conservatorio “Domenico Cimarosa”. Nel mese di maggio prende il via una nuova rassegna sulle note dei più grandi maestri della musica come Bach, Verdi, Rossini, Stravinsky, Schubert, Vivaldi, Piazzolla, Pascoal e i nuovi linguaggi sonori legati all’elettronica– affermano il presidente del Conservatorio Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro –La rassegna che il Conservatorio presenta si annuncia ancora una volta ricca dieventi gratuiti in grado di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla musica in tutte le suedeclinazioni. Grazie al sapiente lavoro di programmazione, ricerca e didattica, il palco del nostroteatro vedrà ancora una volta allievi e docenti protagonisti di concerti di grande fascino e suggestione».

Tutti i concerti della rassegna «Note di Primavera» si terranno presso l’Auditorium di piazza Castello alle 20:30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.Per maggiori informazioni telefonare al numero 0825.30622.

Redazione Av