Al Cimarosa le note di primavera con Bach e Pascoal Conservatorio di Avellino

L’inusuale combinazione di un sax soprano e una fisarmonica. Un programma variegato in grado di spaziare dalla musica barocca alle sonorità contemporanee brasiliane. Un viaggio negli ultimi quattro secoli di musica partendo da Bach per arrivare a Pascoal. E ancora da Brahms a Piazzolla, passando per Bloch, Hermosa, Iturralde e Girotto.

Mercoledì 2 maggio, alle ore 20:30, presso l’Auditorium di piazza Castello arriva «Americana. Viaggio al Sud del Mondo. Da Bach a Pascoal», primo appuntamento di «Note di Primavera», rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio «Cimarosa», presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro. Sei concerti gratuiti per spaziare dalla musica barocca a quella elettronica. Sei appuntamenti che si svolgeranno dal 2 al 30 maggio nella splendida cornice dell’Auditorium di piazza Castello per festeggiare la Primavera

«Americana. Viaggio al Sud del Mondo. Da Bach a Pascoal» vedrà salire in pedana la fisarmonica di Massimo Signorini, musicista virtuoso e docente del «Cimarosa», accompagnato per l’occasione dal sax soprano di Marco Vanni, uno dei sassofonisti più influenti degli ultimi decenni.

«Con il concerto di due musicisti virtuosi come Signorini e Vanni parte la nuova rassegna concertistica del Cimarosa che intercetterà sicuramente il favore del suo affezionato e variegato pubblico– affermano il presidente Cipriano e il direttore Columbro –Con il primo dei sei concerti gratuiti che si terranno nell’Auditorium di piazza Castello, casa della musica avellinese, allievi, docenti e professionisti di fama nazionale saranno protagonisti di concerti di grande fascino e suggestione orientati ad un pubblico sempre più vasto incuriosito dalla musica in tutte le sue declinazioni».

Il viaggio in musica partirà dalle note di Johann Sebastian Bach di «Ichruf' zu dir, HerrJesu Christaus de, Orgelbuchlein Nr. 40 BWV 639» proseguendo solennemente con l’«Ave Maria» di Astor Piazzolla, la «Prayer»tratta dal«Jewish Life N° 1» di Ernest Bloche «O Gott, dufrommerGott» tratto da «11 corali preludi Op. 122» di Johannes Brahmsper fisarmonica sola.

Il concerto proseguirà sulle note di «Yellow song» di Marco Vanni per sax soprano solo, una «Suite ebraica»- Shalom Aleychem/ItamarFreilach/RoumanianHorra and Bulgarian – composta da Anonimi nel XIX secolo, la «Suite Hellénique» - Kalamatianos/Funky/Valse/Kritis/Kalamatianos – di Pedro Iturralde e la «Kernel 32» ancora di Vanni.

L’ultima parte della serata, invece, sarà caratterizzata dalle musiche che arrivano dal Sud del Mondo come «Brehme» diGorkaHermosa, «Escualo» diAstor Piazzolla, «ChorinhopraEle» diErmetoPascoale «ElCacerolazo» compostoda Javier Girotto.

Il concerto «Americana. Viaggio al Sud del Mondo. Da Bach a Pascoal», in programma mercoledì 2 maggio alle 20:30 presso l’Auditorium di piazza Castello è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

Redazione Av