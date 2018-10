Il Live, con Pastore 2 ore di grande musica al Doublebro VIDEO Una serata di grandi emozioni con l'ottima musica della band guidata dal talentuoso artista

Promessa mantenuta. Lo aveva annunciato Simone Pastore che il suo nuovo progetto sarebbe stato quello delle grandi emozioni, ricco di quelle canzoni che sanno trasportare il pubblico in una dimensione speciale e ricca di vibrazioni. E così e’ stato nella speciale serata di debutto al Doublebro dei fratelli Massimo e Gaetano Vigorito di via Pianodardine.

Sul palco illuminato con garbo soffuso per la serata c'erano maestro Lorenzo Petruzziello alla batteria e alle sequenze , il maestro Guido Maria Aquino al piano digitale e ai cori e Francesco Renna alla chitarra elettrica, acustica e all’armonica.

Una serata speciale per presentare il Live di Pastore e anche per rinnovare la fortunata collaborazione artistica tra il talentuoso artista e i fratelli Vigorito. Pastore firma infatti la direzione artistica del locale, diventato in pochi anni un palco affermato e ricercato per musicisti di tutta la Campania e un pubblico sempre più affezionato.

Ricercatezza, varietà e un clima e location unica hanno costruito una consolidata realtà musicale ad Avellino. Quella con Pastore è stata una serata pop e rock in un sol tempo. Anima, tanta anima, in quelle canzoni ripercorse con vibrata autonomia dal cantante a la sua band. Perché anche l’emozione è rivoluzionaria, ancor più se ad accogliere serate del genere è un locale così speciale.

La direzione di Pastore assicura al palco del Doublebro varietà, con uno sguardo oltre provincia grazie a presenze musicali che guardano anche ad altri generi musicali poco accarezzati in provincia.

La passione autentica per la buona musica resta il collante del pubblico affezionato, che segue con tenacia tutte le tappe dei cartelloni invernali ed estivi. Con il concerto di Pastore il trasloco all’interno del Doublebro nelle varie sale a tema al chiusi, alza il sipario su altri appuntamenti che sapranno rendere musicale, artistico e tanto emozionante l’inverno avellinese.