Teatro "Carlo Gesualdo": Il count down è iniziato Sbarca il nuovo, attesissimo, spettacolo di Angelo Pintus

Un one man show che farà materializzare sul palco del Massimo di piazza Castello una serie di situazioni esilaranti tratte da abitudini stravaganti e manie bizzarre e quotidiane delle quali, in realtà, siamo in qualche modo tutti protagonisti, ma di cui spesso non ci accorgiamo neanche, considerandole l’assoluta normalità.

«C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste – spiega l’artista, illustrando il senso della sua performance - c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “Destinati all'estinzione”...».

Con questo spettacolo, Pintus torna in tour per girare i palcoscenici di tutta Italia e riprende così a far ridere e sorridere il pubblico con la sua straordinaria esibizione che parla di quelle che sono diventate le singolari smanie di ognuno di noi, traducendole come un sintomo tragicomico di un destino ineluttabile.

L'appuntamento sarà anche il primo dei tre “Eventi speciali” fuori abbonamento della stagione 2018-2019 del “Carlo Gesualdo”. Gli altri sono “Notte Viennese” con l’Orchestra nazionale ungherese ed “Essenze Jazz” di Eduardo De Crescenzo.

Intanto, si avvicina anche l'atteso esordio del cartellone “Tradizione e comicità”, per tutti ormai Red, che prevede 10 straordinari appuntamenti. Il primo è fissato per sabato 1 dicembre alle ore 21.00 (e in replica domenica 2 dicembre alle 18.00) con “Mostri a parte”, il nuovo e travolgente spettacolo scritto e diretto da Maurizio Casagrande con Francesco Velonà. A seguire ci sarà Sal Da Vinci con “Sinfonia in Sal maggiore”, poi per festeggiare Natale e Santo Stefano, spazio a Biagio Izzo con lo spettacolo “I fiori del latte”, e ancora, con l’arrivo del nuovo anno, sarà la volta della commedia di Eduardo de Filippo, “Questi Fantasmi”, interpretata dal quartetto composto da Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo. Ma questo è solo l’antipasto di una kermesse che ci accompagnerà fino a primavera inoltrata, garantendo tanto sano divertimento al pubblico del Teatro “Gesualdo”.

Redazione Av