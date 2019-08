Torna Giletti sul palco del Tommariello d'oro ad Avellino Tra gli ospiti gli Audio 2 e il Salvini di Striscia, Dario Ballantini. Ecco l'elenco dei premiati

E' tutto pronto per il Tommariello D'Oro 2019, la rassegna che premia gli irpini illustri, che quest'anno si svolgerà per la prima volta nella sua storia ad Avellino. L'appuntamento è per domenica 18 agosto a partire dalle 21.45, davanti alla villa comunale al corso Vittorio Emanuele. La kermesse anche quest'anno è affidata all'abile conduzione di Massimo Giletti, un amico ormai del Tommariello, che sarà affiancato dall'irpina Angela Tuccia. Numerosi i protagonisti del mondo dello spettacolo che animeranno la serata. Nel cartellone ci sono gli Audio 2, Dario Ballantini (il Salvini di Striscia), la vincitrice di The Voice, l'irpina Carmen Pierri, Luca Lombardo che porterà sul palco la magia del trasformismo, il talento irpino Luis De Gennaro e il coro delle Voci Bianche del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

L'ambito premio quest'anno è stato assegnato ad un luminare della medicina, l'epatologo di fama mondiale Umberto Cillo, originario di Pietradefusi, al Rettore di Perugia, Maurizio Oliviero, nativo di Lioni, agli avellinesi Mario Bellizzi dei vigili del fuoco, Gilda Ammaturo figlia del compianto commissario di polizia Antonio, ucciso dalle brigate rosse, al commissario dell' Universiade l'irpino Gianluca Basile, e al parroco di Mercogliano, don Vitaliano Della Sala. Anche quest'anno non mancheranno le sorprese durante la serata per una rassegna – ideata dall'ex assessore provinciale Carmine Gnerre, con la direzione artistica di Pina Moscaritolo – che si conferma fiore all'occhiello dell'Irpinia e che ora arricchisce il programma del ferragosto avellinese.

Appuntamento a domenica 18 agosto ad Avellino.