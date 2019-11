L'omaggio a Bertolucci al Castello della Leonessa L'anteprima di Irpinia Madre contemporanea a Montemiletto

Adriano Giannini sarà protagonista nel Castello della Leonessa, eccellenza storica medievale di Montemiletto, in provincia di Avellino, con un recital in omaggio a Bernardo Bertolucci, domenica 24 novembre alle ore 20,30 (Piazza Umberto 1, Ingresso libero) per l’anteprima di “Irpinia Madre Contemporanea” (quarta edizione nel 2020), originale festival artistico e culturale ideato e organizzato da Antonia De Mita per riscoprire la bellezza dei borghi dell’Alta Irpinia e valorizzare le risorse e i beni culturali di un territorio ricco di tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro. Giannini, voce italiana di Joaquin Phoenix nell’ultimo “Jocker” di Todd Philips, Leone d’Oro a Venezia 2019 e record di incassi, nonché di Heath Ledger, il Jocker de “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan (2008), e prossimamente al cinema in “Tre piani” di Nanni Moretti, si esibirà in un recital dedicato a Bernardo Bertolucci a un anno dalla scomparsa (26 novembre 2018) con una doppia lettura: un tributo al regista scritto dallo stesso Giannini e un estratto di una sceneggiatura di Bertolucci. Una dedica al grande maestro del cinema italiano che ebbe tra i suoi progetti mai realizzati un film sulla vita di Carlo Gesualdo, il grande madrigalista e nume tutelare del festival che nella prima edizione del 2015 ha promosso la storica apertura, dopo 400 anni, del castello del “principe dei musici” nel Comune di Gesualdo. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro con il pubblico in cui Giannini, intervistato da Antonia De Mita, si racconterà ripercorrendo la sua carriera di attore e doppiatore.

“Irpinia Madre Contemporanea” è realizzato con il contributo della Regione Campania (POC Campania 2014-2020) e patrocinato dal MIBACT, ideato e organizzato da Antonia De Mita, e conferma la sua formula “diffusa” con il coinvolgimento di sette tra i più bei borghi dell’alta provincia di Avellino, Rocca San Felice, il comune capofila della kermesse, Morra de Sanctis, Castelfranci, Montemiletto, Calabritto, Petruro Irpino, Montaguto.