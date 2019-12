L'Irpinia con Gesualdo alla notte d'arte 2019 A Napoli per promuovere un territorio ricco di storia, arte e cultura

La Proloco di Gesualdo intensifica le attività promozionali del territorio con l'allestimento di un punto informativo dedicato a Gesualdo e all'Irpinia in Piazza del Gesù Nuovo in occasione della Notte d'Arte, importante rassegna culturale partenopea in programma nel week end 13-15 dicembre 2019.

Grazie alla sinergia con le altre associazioni gesualdine e con l'amministrazione comunale e di concerto con gli organizzatori dell'evento, Gesualdo potrà godere dell'importante vetrina partenopea per promuovere il suo territorio ricco di storia, arte e cultura.

La figura misteriosa e affascinante di Carlo Gesualdo, la serenità dei luoghi che accolsero un giovane Padre Pio, l'austera imponenza delle architetture medievali, l'immensità dei paesaggi irpini insieme alla bellezza dell'Irpinia dei mille sapori e colori alla ribalta nel cuore di uno degli eventi più frequentati dell'immenso panorama culturale napoletano.