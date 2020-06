Centro Dorso, si riparte. A luglio webinar sul Sud Riunito il Cda dell'Istituto di ricerca irpino. Approvato il bilancio

Venerdì 19 giugno, presiedute da Luigi Fiorentino, si sono tenute, in modalità telematica, le riunioni del CdA, dell’Assemblea e del Comitato di Indirizzo del Centro Dorso per l’approvazione annuale del bilancio consuntivo 2019 e del relativo programma di attività. Hanno partecipato il vice presidente, Nunzio Cignarella, e i soci: Gianluca Festa, per il Comune di Avellino, Fabio Conte, per la Provincia, Raffaele Balsamo, per la Regione Campania, Massimiliano Tarantino, per la Fondazione Feltrinelli di Milano ed Elisa Dorso, per la famiglia Dorso.

Approvato il bilancio all’unanimità, i soci hanno espresso vivo apprezzamento per le numerose e significative attività realizzate e per quelle programmate dal Centro Dorso, confermando l’impegno a sostenerne l’attività.

Il presidente Luigi Fiorentino ha espresso soddisfazione per l’esito positivo delle riunioni e per l’attiva partecipazione dei soci, sottolineando che il Centro Dorso, pur dovendo fronteggiare, come tutti gli Istituti, l’emergenza Covid-19, ha compiuto ogni sforzo per riprogrammare gran parte dell’attività, decidendo di non fermarsi e riorganizzando, con ottimi risultati, quasi tutte le iniziative programmate, che si sono svolte, si svolgeranno e saranno fruibili online, sul sito istituzionale e sui

canali social. Nella stessa mattinata si è riunito anche il Comitato scientifico del Centro Dorso. All’odg lo stato di avanzamento delle varie iniziative in corso e in programma, a cominciare da quelle tenutesi, rigorosamente online, tra aprile e giugno, rivolte ai giovani e alla loro formazione: dall’edizione di

Sant’Angelo dei Lombardi del corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro” al corso di specializzazione in Amministrazione degli enti locali.

In apertura, il presidente Fiorentino, ha ribadito l’impegno del Centro Dorso, anche di fronte all’assenza del Sud dal dibattito attuale, a promuovere un’ampia riflessione sull’Irpinia e sul Mezzogiorno dopo la pandemia, organizzando uno specifico webinar entro il mese di luglio.

All’esame del Comitato anche i progressi dei vari progetti di ricerca, il potenziamento del servizio bibliotecario e le iniziative in programma per due importanti anniversari: il 40° anno di attività del Centro Dorso e il 40° anniversario del terremoto dell’80. Tra i prossimi appuntamenti, la II edizione, a settembre, della Summer school sul futuro delle aree interne dopo la pandemia, il III corso avanzato sul tema della geopolitica, un convegno per ricordare Francesco Saverio Festa a un anno dalla sua scomparsa e la tradizionale lettura collettiva di fine estate. Soddisfazione è stata espressa per la qualificata rete di partenariato realizzata (Mibact, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e “Federico II, Università di Salerno, Camera di Commercio, ecc.).

Hanno partecipato alla riunione, insieme al presidente Luigi Fiorentino, al vice presidente Nunzio Cignarella e ad Elisa Dorso, Gerardo Bianco, Domenico Carrieri, Mario De Prospo, Carlo Notarmuzi, Toni Ricciardi, Paolo Saggese e Berardino Zoina.