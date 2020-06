Al Conservatorio si inaugura lo storico organo "Tamburini" Domano la cerimonia alla presenza del presidente della Provincia Domenico Biancardi

Domani, giovedì 25 giugno 2020, il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, sarà al Conservatorio di Avellino. Alla presenza del presidente del Conservatorio "Cimarosa" Luca Cipriano e del direttore Carmelo Columbro, sarà inaugurato lo storico organo "Tamburini".

Lo strumento, risalente agli anni Settanta e da poco restaurato, è stato montato e ricollocato sul palco dell'Auditorium dell'Università della Musica.

L'appuntamento per la stampa è alle ore 10:30. Si ricorda che l’accesso all’Istituto, con ingresso principale da via Circumvallazione, è disciplinato dal rispetto delle norme sanitarie in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.