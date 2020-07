L'Ugl chiama a raccolta gli studenti della provincia La preoccupazione della responsabile Ugl giovani Caserta Annabella D’Angelo

“Sono preoccupata per il destino degli studenti della provincia di Caserta che auspicano il ritorno alla normalità, nel rispetto delle indicazioni e delle misure di sicurezza, volte alla prevenzione dei contagi, causa emergenza sanitaria Sars-Cov-2”. È quanto ha dichiarato la neo responsabile della Ugl giovani Caserta Annabella D’Angelo.



“L’inviolabile diritto costituzionale allo studio, viene mortificato dalla mancanza di soluzioni concrete e praticabili per l’imminente nuovo anno scolastico , la didattica a distanza che ha permesso di gestire la prima emergenza non può più essere considerata una soluzione adeguata, soprattutto per i meno abbienti che non sempre sono in possesso di strumenti personali tecnicamente avanzati. Per questo motivo” ha chiosato la sindacalista” proponiamo l’utilizzo degli stabili caduti in disuso la cui proprietà è riconducibile agli enti locali.

Se gli stessi fossero anche di interesse storico si concretizzerebbero poi molteplici effetti positivi: si consentirebbe il distanziamento sociale, sarebbe possibile ripartire in serenità, verrebbero ristrutturati beni culturali fatiscenti ed agli stessi avrebbero accesso interessati studenti. Su questa proposta” ha concluso D’Angelo” chiediamo la confluenza a tutti i movimenti giovanili del territorio, ai genitori ed agli addetti ai lavori”.