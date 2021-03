Crò - Festa in scena con "quelle strane situazioni" L’appuntamento è dal 20 al 24 marzo

Un atto di coraggio, così lo definiscono i giovani attori avellinesi che mettono in piedi un'idea di teatro del tutto innovativa: Gianmarco Crò e Martha Festa giovanissimi talenti sbacrcati nella Capitale, lanciano una commedia teatrale in streaming. “Quelle strane situazioni”, divisa in tre atti, una narrazione del rapporto uomo-donna che rappresenta solo una scusa per affrontare i temi di attualità. "Abbiamo lavorato nello sviluppare un problema dei giorni nostri: l’impossibilità di fare teatro - dicono gli attori - Piuttosto che lamentarsi, abbiamo indicato una strada che sicuramente non può essere sostitutiva del teatro e dello spettacolo live, ma è una valida soluzione di sopravvivenza.

"Quelle strane situazioni" racconta le difficoltà di due attori che vogliono realizzare uno spettacolo e sono costretti ad avventurasi nei luoghi del quotidiano. Si tratta di tre capitoli che partono dal primo incontro, fortuito, tra un uomo ed una donna. Il finale resta volutamente sospeso. Il primo capitolo è ambientato in un parco, il secondo è un omaggio al teatro in video della Rai degli anni Cinquanta. L’ultimo svela qual è il nostro gioco, dove vogliamo condurre lo spettatore. I due protagonisti si arrangiano come meglio possono per portare avanti il loro lavoro nonostante la pandemia.

L’appuntamento è dal 20 al 24 marzo. Per partecipare allo streaming dello spettacolo è necessario effettuare l’acquisto del biglietto/donazione di almeno 5 euro tramite Paypal al seguente link: https://pay- pal.me/pools/c/8xelqLSbLz. Si riceverà via mail una pas- sword ed un link per accedere allo streaming e gustare lo spettacolo.