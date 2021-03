Maria Loredana Voicu: autore dell'anno 2020-2021 "Abbiamo bisogno di sogni per poter andare avanti e sperare in un domani migliore."

"Abbiamo bisogno di sogni per poter andare avanti e sperare in un domani migliore." E' il monito di Maria Loredana Voicu, di Frigento, origini rumene, 24 anni, moglie e madre di una bimba di quasi 4 anni. La scrittrice si è rivolta a Ottopagine per rivolgere un invito a tutti alla lettura, in questo periodo di pandamia e perchè no, visionando il suo libro: "Denise e la collana magica."

"Per chi volesse leggere il libro lo si può ordinare in quasiasi libreria d'Italia ed è su tutti gli store online. La casa editrice, Lfa Publisher, ogni anno sceglie 5 autori per decretare l'autore dell'anno 2020-2021 sono stata scelta io.

Vorrei ringraziare l'editore Lello Lucignano e la Lfa Publisher per questo regalo la motivazione della mia vincita è: "Per averci donato una fiaba bellissima, una fiaba che vuole essere un inno alla vita, alla speranza... ai sogni."