Carife, una passeggiata archeologica tra due musei Partenza alle 8 e poi in cammino fino ai preziosi reperti e testimonianze di Frigento

Grazie ad un accordo intercorso tra i Musei di Frigento e Carife, nelle persone dei due direttori, rispettivamente Milena Saponara e Flavio Castaldo, archeologi di competenza e esperienza acquisita sul campo, con l’indispensabile apporto dell’associazione senza scopo di lucro ArteoLogica, domenica 20 giugno si terrà una passeggiata archeologica nell’agro tra i due comuni irpini, che si dipanerà lungo gli antichissimi sentieri letteralmente punteggiati da siti di grandissimo interesse, per una distanza di circa venti chilometri.

L’appuntamento è per le ore otto a Carife, ove sarà possibile visitare tanto il prestigioso Museo Archeologico, che vanta moltissimi reperti di eccezionale fattura ritrovati in oltre 250 sepolture di epoca sannitica in tre diverse necropoli, quanto il parco archeologico locale.

Quindi si prenderà strada lungo i tratturi utilizzati fin dall’antichità più remota dalle eterogenee popolazioni che si sono succedute nei secoli, accompagnati da archeologi professionisti, che non mancheranno di fornire tutte le spiegazioni relative agli attrattori presenti sul territorio.

Giunti a Frigento, si terrà la visita guidata presso l’originale Museo locale, che unisce l’antico al nuovo, accogliendo nelle sue sale importanti epigrafi latine e una eccezionale collezione di arte contemporanea.

La visita alla Cattedrale, nella fattispecie al cui underground, nel quale sono stati effettuati importanti ritrovamenti archeologici, completerà il fantastico tour. Quindi una navetta riaccompagnerà a Carife i partecipanti.