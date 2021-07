Covid, anche quest'anno i Carri alzano bandiera bianca Ma va avanti il percorso per il riconoscimento Unesco

Anche quest'anno niente Gigli. La tradizionale tirata del Carro che per anni ha allietato le feste dei comuni di Fontanarosa, Flumeri, Frigento, Mirabella Eclano, Villanova del Battista, Foglianise, San Marco dei Cavoti e Jelsi si ferma per il secondo anno consecutivo.

A stabilirlo proprio i sindaci, alla luce delle riflessioni concordate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La motivazione che ha portato ad annullare i riti di grano è esclusivamente di natura sanitaria per l'impossibilità di garantire il distanziamento.

Ma i sindaci non si arrendono e hanno affidato ad un team di esperti, coordinati da Helga Sanità, direttrice della ricerca, la presentazione della candidatura di questi straordinari patrimoni immateriali nella lista rappresentativa Unesco.

"Per il secondo anno consecutivo siamo costretti a comunicare – dichiara la direttrice – che le vostre feste non potranno svolgersi, ma nonostante tutto siete qui a manifestare solidarietà tra i comuni. Ho apprezzato l'attenzione e la cura che in questi due anni avete dedicato ai vostri patrimoni festivi partecipando periodicamente a incontri per cercare di poter realizzare la festa del grano. I simboli non muoiono mai e possono rigenerarsi in forme nuove. Il grano è il vostro capitale più potente, continuate a mieterlo in un laboratorio condiviso, nell'attesa di ricominciare".