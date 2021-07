Trekking sulle antiche strade delle Cattedrali d'Irpinia Tappa a Santa Felicità a Rocca San Felice sabato 31 luglio si comincia alle 9:15

Si terrà sabato 31 luglio alle ore 09:15 il cammino “Sulle antiche strade della Cattedrali in Irpinia, tra fede storia e natura” uno degli appuntamenti di “Hope&Walk”. Il percorso trekking, si snoda da Sant’Angelo dei Lombardi a Frigento, passando per Santa Felicita, contrada di Rocca San Felice che ospita uno dei Santuari più antichi d’Irpinia. A pochi passi di sarà possibile visitare la Mefite, laghetto di origine solfurea, che il noto poeta romano Virgilio descrive come uno degli accessi agli Inferi simile per le caratteristiche al Lago d’Averno nei Campi Flegrei.

Attraverso questa esperienza pedagogica della lentezza, ogni partecipante avrà modo di evocare il proprio vissuto, raccontarlo e condividerlo con altri, trovando così insieme l’entusiasmo e la voglia di essere protagonisti della costruzione del bene comune. Per l’escursione, che verrà effettuata con guida escursionista esperta, si raccomanda abbigliamento sportivo e un minimo di allenamento alla passeggiata.

L’escursione, promossa da Soc. Coop. Imp. Soc.“Carmasius”, Tour Operator dell’Irpinia e, dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, della Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, fa parte de “L’Irpinia in cammino”, proposta più ampia di turismo e promozione integrata del territorio irpino.

L’itinerario aderisce all’iniziativa promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.